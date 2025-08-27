Wirbel um Marko Arnautovic, heftige Kritik am ÖFB-Star

Das hat sich der serbische Meister ganz anders vorgestellt. Eigentlich wollte Roter Stern Belgrad mit mit einem Sieg gegen den zypriotischen Meister Paphos im Play-off in die Ligaphase der Champions League einziehen. Doch dann kam alles anders. Roter Stern kassierte den späten Ausgleich zum 1:1 und ist nach dem 1:2 im Hinspiel ausgeschieden, muss sich mit der Europa League begnügen. ÖFB-Star Marko Arnautovic wurde eingewechselt (56.), kam kaum zur Geltung, sorgte nach dem Schlusspfiff beinahe für einen Eklat und wird jetzt heftig kritisiert.

Bei Roter Stern lagen die Nerven nach der Partie blank, laut serbischen Medien soll es zu Handgreiflichkeiten zwischen Spielern und Betreuern gekommen sein. Mittendrin statt nur dabei: Marko Arnautovic. „Er versuchte, sich mit jemandem vor den Kabinen anzulegen. Er schrie und forderte jemanden auf, auf ihn zuzukommen – doch zum Glück passierte das nicht“, berichtet eine Zeitung.