Das Champions-League-Finale wird künftig um 18.00 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist am 30. Mai 2026 in Budapest . Bisher hatte das Endspiel, das seit 2010 an einem Samstag stattfindet, um 21.00 Uhr begonnen.

"Mit der Änderung stellen wir das Erlebnis der Fans in den Mittelpunkt unserer Planung. Die neue Anstoßzeit wird das Finale für alle Beteiligten noch zugänglicher, integrativer und eindrucksvoller machen", sagte UEFA-Präsident Aleksander Čeferin.