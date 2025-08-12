Fußball

Champions League live: So steht es bei Brügge vs. Salzburg

FUSSBALL/ UEFA CL QUALIFIKATION: FC SALZBURG - CLUB BRÜGGE
Salzburg muss im Rückspiel der dritten Quali-Runde zur Champions League in Brügge ein 0:1 aufholen.
12.08.25, 18:24
Sechs Jahre vertrat Red Bull Salzburg Österreich durchgehend in der Gruppen- bzw. Ligaphase der Fußball-Champions-League. Am Dienstag (19.30 Uhr/live ServusTV) könnte der FC Brügge diese Serie kappen. Die Salzburger reisten mit einer 0:1-Hypothek aus dem Hinspiel nach Belgien, wo im Jan-Breydel-Stadion eine Aufholjagd gelingen muss. „Es ist ein Endspiel, und wenn wir das Spiel erfolgreich bestreiten, sind wir eine Runde weiter“, sagte Trainer Thomas Letsch. „Das Ergebnis aus dem Hinspiel ist natürlich nicht das, was wir uns gewünscht haben. Wir wollten vorlegen, das haben wir aber leider nicht geschafft“, erklärte der Deutsche. „Aber wir werden uns sicherlich nicht aufgeben, sondern uns vielmehr sehr gezielt auf das Rückspiel vorbereiten und möglichst das besser machen, was im Hinspiel gefehlt hat. Und das war wirklich nicht viel.“

