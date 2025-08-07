Europa League statt Champions League? Kein Beinbruch für Salzburg
Salzburgs Lage nach dem 0:1 im Hinspiel gegen Brügge ist schwierig, aber nicht aussichtslos. Die Chance auf den Aufstieg ins Play-off lebt. Dort würden wohl die Glasgow Rangers warten. Ja, es ist möglich, dass Salzburg sich zum siebenten Mal in Folge für die Champions League qualifiziert. Aber die Frage sei gestattet: Wäre das überhaupt gut? Oder wäre Salzburg in der Europa League gar besser aufgehoben?
Ja, die Champions League ist lukrativer, die Gegner sind dort attraktiver. In der Königsklasse gibt es allein 18,6 Millionen Euro als Startgeld, in der Europa League nicht einmal ein Viertel davon. Salzburg hat derzeit nicht die Qualität auf höchster Ebene mitzuhalten. Von einem Auswärtssieg gegen Benfica oder einem Punktgewinn gegen Chelsea oder Milan – was alles vor nicht allzu langer Zeit noch Realität war – scheint man meilenweit entfernt.
Salzburg ist im vorigen Herbst in eine Krise geschlittert, von der man sich noch immer nicht ganz erholt hat. Anstatt der dringend benötigten Erfolgserlebnisse gab es damals auch international laufend Rückschläge. Wäre es nicht besser, sich statt einer 1:5-Watsch’n bei Real Madrid etwa mit einem 3:1 gegen die Go Ahead Eagles (NED) Selbstvertrauen zu holen? Zumindest heuer, bis Salzburg wieder in der Lage ist, auf der ganz großer Bühne zu bestehen. Ein Ausscheiden gegen Brügge wäre kein Beinbruch.
Kommentare