Europa League statt Champions League? Kein Beinbruch für Salzburg

Salzburgs Lage nach dem 0:1 im Hinspiel gegen Brügge ist schwierig, aber nicht aussichtslos. Die Chance auf den Aufstieg ins Play-off lebt. Dort würden wohl die Glasgow Rangers warten. Ja, es ist möglich, dass Salzburg sich zum siebenten Mal in Folge für die Champions League qualifiziert. Aber die Frage sei gestattet: Wäre das überhaupt gut? Oder wäre Salzburg in der Europa League gar besser aufgehoben?

Ja, die Champions League ist lukrativer, die Gegner sind dort attraktiver. In der Königsklasse gibt es allein 18,6 Millionen Euro als Startgeld, in der Europa League nicht einmal ein Viertel davon. Salzburg hat derzeit nicht die Qualität auf höchster Ebene mitzuhalten. Von einem Auswärtssieg gegen Benfica oder einem Punktgewinn gegen Chelsea oder Milan – was alles vor nicht allzu langer Zeit noch Realität war – scheint man meilenweit entfernt.