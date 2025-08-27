Fußball

Alle Teilnehmer der Champions League: Wer spielt in der Ligaphase?

Von Bayern über Benfica bis Almaty: Das sind die qualifizierten Mannschaften der Königsklasse der Saison 2025/26.
27.08.25, 23:12
36 Teams nehmen an der Ligaphase der Champions League teil. Seit Mittwochabend stehen alle Teilnehmer fest. 

Bei der Auslosung am Donnerstag um 18 Uhr in Monaco werden die Teams in vier Lostöpfe eingeteilt, wobei die Verteilung auf Basis der UEFA-Koeffizienten erfolgt.

England: Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle United, Tottenham
Italien: Napoli, Inter, Atalanta, Juventus
Spanien: Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Athletic Bilbao, Villarreal
Deutschland: Bayern München, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Dortmund
Frankreich: Paris Saint-Germain, Marseille, Monaco

Niederlande: PSV, Ajax Amsterdam
Portugal: Sporting CP, Benfica Lissabon
Griechenland: Olympiakos Piräus
Belgien: Union Saint-Gillois, Glub Brügge

Dänemark: FC Kopenhagen
Türkei: Galatasaray﻿
Tschechien: Slavia Prag
Kasachstan: Almaty
Zypern: Paphos FC
Norwegen: Bodö/Glimt

Aserbaidschan: Qarabağ 

