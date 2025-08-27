Alle Teilnehmer der Champions League: Wer spielt in der Ligaphase?
36 Teams nehmen an der Ligaphase der Champions League teil. Seit Mittwochabend stehen alle Teilnehmer fest.
Bei der Auslosung am Donnerstag um 18 Uhr in Monaco werden die Teams in vier Lostöpfe eingeteilt, wobei die Verteilung auf Basis der UEFA-Koeffizienten erfolgt.
England: Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle United, Tottenham
Italien: Napoli, Inter, Atalanta, Juventus
Spanien: Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Athletic Bilbao, Villarreal
Deutschland: Bayern München, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Dortmund
Frankreich: Paris Saint-Germain, Marseille, Monaco
Niederlande: PSV, Ajax Amsterdam
Portugal: Sporting CP, Benfica Lissabon
Griechenland: Olympiakos Piräus
Belgien: Union Saint-Gillois, Glub Brügge
Dänemark: FC Kopenhagen
Türkei: Galatasaray
Tschechien: Slavia Prag
Kasachstan: Almaty
Zypern: Paphos FC
Norwegen: Bodö/Glimt
Aserbaidschan: Qarabağ
