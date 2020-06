Alaba wird am Freitag operiert

Donnerstagvormittag, München, Säbener Straße. Rund 1000 Fans sind zum Trainingsgelände des FC Bayern gekommen, um ihre Lieblinge nach dem 2:0-Sieg in der Champions League gegen AS Roma zu sehen. Doch es sind wie üblich nur die Reservisten, die am Tag nach einem Spiel auf dem Trainingsplatz üben, während jene Herren, die für den Sieg verantwortlich waren, im Trainingszentrum regenerieren und ihre Wunden lecken.

Auch David Alaba ist nicht zu sehen. Dabei ist er allgegenwärtig. Der 22-jährige Wiener, beim deutschen Rekordmeister längst vom Talent zum Leistungsträger aufgestiegen, ist in aller Munde. Der Grund dafür ist allerdings weniger erfreulich.

Alaba wird fehlen.

Dem FC Bayern ebenso wie dem österreichischen Nationalteam am nächsten Samstag in Wien beim wichtigen EM-Qualifikationsspiel gegen Russland. In seinem bereits 20. Pflichtspiel der Saison ist am Mittwoch passiert, was für viele österreichische Fans einem Albtraum gleichkommt: Alaba verletzte sich am rechten Knie, zwei bis drei Monate wird er ausfallen. Während Hunderte Fans und zig Journalisten diskutierten, wer denn den Österreicher in den nächsten Wochen ersetzen könnte, saß der Verletzte in seinem Dienstwagen Richtung Innenstadt. Chauffiert von Vater George.