Messi stellt Rauls Torrekord ein

Lange hat es gedauert. Am Mittwochabend war es so weit. Lionel Messi knackte die nächste Bestmarke. In der Champions League gegen Ajax Amsterdam traf der 1,69-Meter kleine Argentinier zwei Mal. Es waren seine Treffer 70 und 71, damit stellte er den Champions-League-Rekord von Raúl ein. Der Spanier erzielte 66 Treffer für Real Madrid, 5 für Schalke. Messi schenkte alle 71 Treffer seinem FC Barcelona. 59 Mal traf er mit dem linken Fuß, 8 Mal mit dem rechten, 4 Mal mit dem Kopf. Und dabei kann da noch so viel kommen. Lionel Messi ist gerade einmal 27 Jahre alt.

Nach zwei Niederlagen in Serie in der Primera Division waren die Katalanen hart kritisiert worden, groß war der Druck vor dem Auftritt in Amsterdam. Trainer Luis Enrique nahm einige Änderungen vor, brachte etwa Torhüter Marc-Andre ter Stegen zum Einsatz, ebenso Innenverteidiger Barta. Doch die Verunsicherung blieb, Ajax dominierte, Ter Stegen musste sich auszeichnen.