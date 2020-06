Wr. Neustadt kommt in Ried unter die Räder

17 Spiele absolvierte Stefan Lainer bis zur Partie gegen Wiener Neustadt. Ein Assist (beim 1:3 bei der Austria) war seine größte Ausbeute in seiner ersten Saison in der Bundesliga.

Gegen Wiener Neustadt wurde der 22-Jährige zu einem der Matchwinner: Mit einem traumhaften Weitschuss aus fast 30 Metern ins linke Kreuzeck sorgte er für das 1:0 (21.). Aufgeputscht von seinem Premierentor in der Bundesliga legte der Sohn des 28-fachen Teamspielers Leo Lainer nach. Erst verzog er noch bei einem Schuss (27.), dann wurde er von Murg in die Tiefe geschickt und brachte die Flanke von der Outlinie in vollem Lauf zurück an den Fünfer, wo der 1,73 Meter kleine Murg nur noch die Stirn hinhalten musste, um zum 2:0 einzuköpfeln (40.). Wr. Neustadt brachte zwar elf Spieler auf den Rasen, die Trikots hätten sie aber auch auf Kleiderständer hängen können. Die hätten auch nicht weniger Gegenwehr geboten.

Möschl traf aus 25 Metern noch die Latte (43.), Walch (48.) erhöhte kurz nach der Pause auf 3:0. Für den höchsten Heimsieg seit dem 6:1 gegen Mattersburg im November 2012 sorgten der eingewechselte Perstaller mit zwei Toren und Möschl (93.).

Lainer bilanzierte: "Das war ein perfekter Abend für mich und die Mannschaft. Jetzt überwintern wir auf dem achten Platz, wissen aber, dass wir wieder gegen jeden gewinnen können."