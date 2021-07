Wr. Neustadt holt die ersten Punkte

Wir wollen den Gartenschlauch“ sangen die Fans in der Hitze von Wiener Neustadt. Vorgesehen war ja, dass der Platzwart nur die Spieler bei den Trinkpausen abkühlt. Doch wer um 16.30 Uhr bei knapp 40 Grad ins Stadion kommt, für den gibt es auch das Wasser aus dem Gartenschlauch gratis.

Zuvor hatte es schon für die Spieler von Wiener Neustadt eine kalte Dusche gegeben. Nach nur 30 Sekunden jubelte der WAC über die Führung. Die Wolfsberger hatten sich vorgenommen, über die Flanken anzugreifen. Gotal setzte die Vorgabe um und fand den Kopf von Manuel Kerhe – 0:1.

Nach nur sechs Minuten gab es ein Deja-vu. Gotal flankte, Kerhe wurde wieder von Martschinko übersehen, köpfelte aber daneben.

Der Ex-Rapidler Dobras war mit einem Volley aus 30 Metern der erste Neustädter, der sich gegen die drohende dritte Niederlage in Folge wehrte (8.). Danach zeigte die Salzburg-Leihgabe Christoph Martschinko, dass die Stärken in der Offensive liegen. Der linke Verteidiger setzte zu einem Solo an und flankte zur Mitte. Dort hatte der schwache Hüttenbrenner Pichlmann gehalten. Den fälligen Elfmeter verwerte Kapitän Peter Hlinka zum 1:1 nach zwölf Minuten. Dass gegen die Kärntner sogar ein Sieg möglich wäre, war bei einem Pichlmann-Schuss zu ahnen (40.).