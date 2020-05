Keine Anzeichen für violettes Nervenflattern

Ginge es nach der Wortgewalt des jeweiligen Trainers, wäre Sturm wohl Tabellenführer. An der Spitze stehen freilich andere, nämlich die Kicker der Wiener Austria, die heute in Graz einlaufen. Und diesen will Trainer Peter Hyballa den nötigen Respekt einjagen. „Die Mannschaft muss besser nach vorne spielen und eine Leck-mich-am-Arsch-Qualität zeigen. Wenn der Gegner in Ballbesitz ist, müssen wir ihm Angst einjagen“, sagte Hyballa, der auch „Mut zum Torabschluss“ einforderte.

Zumindest was die jüngsten Resultate betrifft, muss die Austria nicht wirklich Angst haben. In Wiener Neustadt mussten sich die Steirer mit 0:1 geschlagen geben, noch miserabler war der Auftritt beim 0:3 in Salzburg. Zumindest das bislang letzte Heimspiel wurde gegen Innsbruck mit 3:2 gewonnen.

Nicht zur Verfügung steht den Steirern Kapitän Jürgen Säumel, der eine Sperre absitzt. Fix nicht dabei ist auch der am Kreuzband operierte Leonhard Kaufmann. Rubin Okotie ist aufgrund von Magenproblemen fraglich. Für Hyballa ist gegen die auswärts in dieser Saison noch ungeschlagene Austria aber klar: „Wir müssen einen sehr, sehr guten Tag haben.“

Für Sturm geht es immerhin darum, im Rennen um die Europa-League-Plätze nicht ins Hintertreffen zu geraten. Die finanzschwachen Grazer brauchen den Europacup, um Spieler binden oder holen zu können. Vor allem für den Angriff: Okoties Vertrag läuft aus, Richard Sukuta-Pasu gehört dem Foda-Klub Kaiserslautern.