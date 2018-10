Rekordserie ausgebaut: Salzburg gewinnt auch 10. Liga-Match

Überlegen

Der Tabellenführer war auch mit der extrem veränderten Mannschaft von der ersten Minute an drückend überlegen. Und hätte früh in Führung gehen müssen: Daka, im 4-3-3 als linker Stürmer aufgeboten, setzte sich sehenswert gegen Routinier Koch durch, seinen Stangl-Pass konnte der völlig freistehende Gulbrandsen aber nicht verwerten (6.).

Besser machte es der Norweger dann in der 28. Minute: Der dieses Mal als rechter Stürmer aufgebotene 26-Jährige ließ Sturm-Verteidiger Maresic stehen und traf. Unhaltbar war Gulbrandsens Schuss für Keeper Siebenhandl allerdings nicht (28.). Salzburg war auch nach dem 1:0 besser, verteilte kurz vor der Pause allerdings ein Gastgeschenk, das Zulj dankend annahm: Lainer hatte so lässig geklärt, dass sich Daka gegen Koch nur mit einem Foul an der Strafraumgrenze helfen konnte. Der Teamspieler trat den Freistoß hart, aber nicht platziert. Keeper Stankovic zeigte überhaupt keine Reaktion – 1:1 (43.).