Die LASK-Serie endet bei Außenseiter Innsbruck

Wacker Innsbruck hat den Erfolgslauf vom LASK in der Bundesliga endgültig gestoppt. Eine Woche nach dem Heim-0:0 gegen Sturm gingen die Linzer am Sonntag in Tirol mit einem 0:1 vom Platz. Nach acht Spielen mit sechs Siegen setzte es für die in der ersten Hälfte haushoch überlegenen Gäste wieder eine Niederlage. Bisher hatte das nur Salzburg zum Auftakt (1:3) geschafft.

Die Hausherren schrieben erstmals seit 1. September voll an und verbesserten sich nach dem dritten Saisonsieg in der Tabelle auf Platz zehn. Zum ersten Mal in der laufenden Saison blieb die Elf von Karl Daxbacher in einem Pflichtspiel ohne Gegentreffer. Der LASK rutschte hingegen auf Platz drei zurück.