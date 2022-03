Salzburg feiert klaren Sieg beim WAC, Sturm bezwingt Klagenfurt

Salzburg hat den nächsten Schritt auf dem Weg zum neunten Meistertitel in Folge in der Bundesliga gemacht. Die Truppe von Coach Matthias Jaissle setzte sich am Sonntag beim WAC in der 2. Runde der Meistergruppe mit 4:1 durch und hielt den Riesenvorsprung auf die Konkurrenz. Im Gegensatz zum Cup-Halbfinale am Mittwoch, das erst im Elferschießen zugunsten Salzburgs entschieden worden war, waren die fünftplatzierten Wolfsberger diesmal chancenlos.