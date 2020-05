Ried meldet sich im Euro-Fight zurück

Wissen Sie, was am 18. August 2012 war? Damals blieb der WAC zuletzt in einem Bundesliga-Spiel ohne Torerfolg. Auch Samstag trafen die Wolfsberger – und dennoch verloren sie. Nach neun Spielen ohne Niederlage unterlagen die Kärntner Ried 1:3.

Die erste Hälfte gehörte aber den Gastgebern, allein Gartler fand einige Topchancen vor. Die Wolfsberger kamen kaum aus der eigenen Hälfte und wurden vom Pausenpfiff gerettet. Zwei Minuten nach dem Anpfiff sah alles anders aus: Ausgerechnet der starke Gartler verlor den Ball an De Paula, dessen Flanke verwertete am Fünfer stehend Jacobo aus abseitsverdächtiger Position. Der Spanier hat in den jüngsten vier Partien stets getroffen.

Die Rieder, die sich ebenfalls noch berechtigte Hoffnungen auf einen internationalen Startplatz machen dürfen, waren nur kurz geschockt: Dieses Mal patzte Thonhofer, Meilinger passte zur Mitte, wo Zulj mit seinem zehnten Saisontor Tormann Dobnik bezwang. Die Wolfsberger drängten, getroffen hat aber Ried in den Schlussminuten. Gartler wird von Polverino gefoult, den Elfer verwertete Hadzic. Der eingewechselte Grössinger sorgte für das 3:1.

Die Rieder sind damit wieder im Rennen um einen Europacup-Platz.