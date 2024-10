Blaswich oder Schlager? Salzburg quält die Einserfrage

Auf dem Weg aus der Krise wartet auf Salzburg am Samstag das Heimspiel gegen Altach. Die Vorarlberger kommen mit neuem Trainer – und das macht die Sache noch ein wenig brisanter. Fabio Ingolitsch stammt aus dem Bullen-Stall, war in der Akademie und bei Liefering tätig. Salzburg-Trainer Pep Lijnders ist gerüstet: „Was er zuletzt bei der U-21 des FC Zürich gemacht hat, war recht ähnlich wie das, was er damals bei Liefering spielen hat lassen.“

Man will sich jedoch nicht zu sehr mit dem Gegner beschäftigen. Kein Wunder, hat man beim entthronten Serienmeister derzeit doch selbst genügend Baustellen. Eine davon – wahrscheinlich die brisanteste – betrifft die Tormänner. Die Einserfrage beschäftigt derzeit nicht nur den Trainer, auch die Fans haben sich diesbezüglich deutlich zu Wort gemeldet.