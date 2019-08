Bundesliga-Realität: "Salzburg ist eine andere Liga"

2:0 bei Rapid, 4:1 gegen Mattersburg, 5:2 gegen den WAC, 6:0 in St. Pölten: Vier Siege in den ersten vier Runden eingefahren, zwölf Punkte auf dem Konto, 17 Tore erzielt und nur drei Treffer kassiert. Der Salzburger Saisonstart unter dem neuen Trainer Jesse Marsch kann also als durchaus gelungen bezeichnet werden. Nur 2014 unter Adi Hütter kam der Serienmeister noch explosiver aus den Startlöchern, hielt nach vier siegreichen Runden bei einem Torverhältnis von 21:1.

Vergleichen kann man 2019 mit vor fünf Jahren aber nicht. War die Mannschaft, die der Vorarlberger von Vorgänger Roger Schmidt 2014 übernommen hatte, zusammengehalten und mit Spielern wie Marcel Sabitzer ergänzt worden, um die Champions-League-Qualifikation zu schaffen (was gegen Malmö FF nicht gelingen sollte), so gab es in diesem Sommer einen Totalumbruch. Mit Diadie Samassekou, der am Donnerstag zu Hoffenheim gewechselt ist, haben insgesamt sechs Stammspieler sowie Erfolgstrainer Marco Rose den Klub verlassen.