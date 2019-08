Schützenfest: Der Salzburger Express überrollte St. Pölten

Wie erwartet noch ohne Max Wöber war Tabellenführer Salzburg in St. Pölten angetreten. Trainer Jesse Marsch ließ dafür mit Rasmus Kristensen den anderen Neuzugang erstmals in einem Pflichtspiel beginnen – als Rechtsverteidiger im erwarteten 4-2-2-2. Unerwartet war hingegen die Systemumstellung beim SKN: Der ehemalige Red-Bull-Akademie-Trainer Alexander Schmidt bot sein Team ebenfalls in einem 4-2-2-2 auf.

Schon nach ein paar Sekunden hätte das Spiel den erwarteten Verlauf nehmen können. Salzburg-Torjäger Håland kam im Strafraum zum Abschluss, schoss jedoch neben das Tor. Aber danach lief die Partie zunächst anders als erwartet.