Aufsteiger Tirol bremst den LASK, Kantersieg für den WAC

Der Wolfsberger Sturmlauf verstärkte sich gegen inferiore Mattersburger, Niangbo tankte sich durch und bediente Weissman: 3:0 (48.). Die beiden überragenden Stürmer waren auch beim vierten Treffer nicht zu halten. Niangbo köpfelte an die Stange, den Abpraller verwertete Weissman mit seinem dritten Treffer in diesem Spiel. War’s das? Nein, der 23-jährige Neuzugang kam in Minute 77 noch zu einem lupenreinen Hattrick (drei Tore in einer Hälfte).