Rapid lässt Wr. Neustadt keine Chance

Was sind schon Niederlagen und Enttäuschungen gegen Krieg, Gewalt und Vertreibung? Nach der Gründung des (mittlerweile höchst erfolgreichen) Special Needs Team für Behinderte rückten die Verantwortlichen bei Rapid zum zweiten Mal in diesem Jahr ihren Blick auf die Schwächsten der Gesellschaft: In Zusammenarbeit mit der „Diakonie Flüchtlingsdienst“ wurden 330 Flüchtlinge in das Happel-Stadion eingeladen.

Die Gäste aus Syrien, Afghanistan und Somalia sahen drei Rapid-Tore nach den jüngsten drei Niederlagen in Folge und nie gefährdete drei Punkte gegen harmlose Wiener Neustädter.

Es war ein Duell der Schlafmützen: Rapid (neun Mal in 16 Spielen mit 0:1 in Rückstand) und Wiener Neustadt (schon zwölf Mal) sind die schlechtesten Starter der Liga. Dementsprechend lang dauerte es bis zur ersten gelungenen Kombination von Rapid: Zehn Minuten. Die erste Chance für Louis Schaub war davor aus einem schlechten Pass von Dennis Mimm entstanden (4.).

Der zweite präzise Angriff brachte die Führung. Thanos Petsos hatte den Ball erkämpft, Steffen Hofmann spielte mit seinem schwächeren linken Fuß nach längerem Leerlauf wieder einmal einen außergewöhnlichen, entscheidenden Pass. Florian Kainz war der Empfänger, die Vollendung durchaus elegant – 1:0 (12.).

Schaub mit links (13.), Schaub mit rechts (14.) – die Gastgeber drängten vor immerhin 12.300 Zuschauern auf die rasche Vorentscheidung. Verhindert wurde sie jeweils vom guten Goalie Thomas Vollnhofer.