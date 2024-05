Rapid kämpft in Klagenfurt um Platz vier und sucht Verlässlichkeit

Am Sonntag in Klagenfurt, eine Woche darauf in Hütteldorf gegen Hartberg – Rapid kann nach dem 2:0-Erfolg gegen Salzburg aus eigener Kraft den vierten Rang in der Bundesliga fixieren.

Um das schon am Sonntag zu schaffen, müsste Rapid in Klagenfurt gewinnen und Hartberg im Parallelspiel gegen Salzburg verlieren. Rang vier bedeutet heuer den Einstieg in der Qualifikation zur Europa League. Dort wäre Rapid gesetzt und hätte also gute Chancen auf die Gruppenphase. Dann sind Millionen zu verdienen.