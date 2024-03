Nach acht „gefühlten Endspielen“ in seinen bislang acht Pflichtspielen wartet auf Robert Klauß in Klagenfurt tatsächlich eines. Dass es für den neuen Rapid-Trainer mit einem starken Punkteschnitt von 2,13 Zählern pro Partie überhaupt so weit kommt, liegt – neben dem enttäuschenden Herbst – an einem statistischen Ausreißer: Bislang reichten stets 30 Punkte, um in die Meistergruppe einzuziehen. Rapid hält bei 32 Zählern, erst mit 33 wären heuer die Top 6 fixiert.

Genau dieser eine Punkt durch ein Remis würde auch Klagenfurt reichen. „Ich habe noch nie gesagt: Heute spielen wir auf einen Punkt – dabei bleibt es“, betont Klauß.