Bundesliga zufrieden mit Reform: "Mehr erreicht, als erhofft"

Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer hat nach der ersten Saison im neuen Format ein positives Fazit gezogen. "Unsere Erwartungen sind übertroffen worden", sagte Ebenbauer am Dienstag in Wien. Er könne sich leichte Anpassungen aber vorstellen. Beim Zuschauerschnitt gebe es ein leichtes Plus gegenüber dem Vorjahr. Einer market-Studie zufolge fehlt es den Fans allerdings an Wissen über die Reform.

"Wir haben in vielen Bereichen mehr erreicht, als wir erhofft haben. In anderen Bereichen noch nicht das, was wir erhofft haben", betonte Ebenbauer. Man habe aber das Hauptziel erreicht, "nämlich Spannung pur - vom Anfang bis zum Ende". Durch die Punktehalbierung nach der 22. Runde sei "einfach viel mehr Storytelling dahinter". Die Medien könnten mehr Geschichten erzählen, dadurch werde das Interesse der Fans gefestigt und intensiviert.