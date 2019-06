Pro und Contra: Ist die Bundesliga attraktiver geworden?

CONTRA

Die Popularität der Weltsportart Fußball hängt zu großen Teilen mit der Einfachheit des Spiels zusammen. Elf gegen elf, Spielzeit 90 Minuten. Wer mehr Tore schießt, gewinnt. Eine Meisterschaft besteht aus Hin- und Rückspielen, je nach Ligagröße spielen alle zwei oder vier Mal gegeneinander.

Das Geniale an diesem Spielformat ist, dass der Interessierte – sei es der Experte oder der Laie – mit nur einem Blick auf die Tabelle erkennen kann, wie es um einen Verein bestellt ist. Hat ein Klub noch Chancen auf den Titel? Darf ein Verein mit der Teilnahme am Europacup spekulieren?

Weder fair noch logisch

In der zu Ende gegangenen Saison traf Zweiteres noch bis zur vergangenen Woche auf den SV Mattersburg zu. Der Tabellen-Achte in der Zwölferliga schaffte es in die erste Phase des Play-offs um den letzten Europacup-Startplatz. Das ist weder fair noch logisch. Es ist langfristig kein gutes Zeichen, wenn die (künstlich erzeugte) Spannung zur Saisonmitte, als Punkte und Liga geteilt wurden – auf Kosten der Nachvollziehbarkeit geht.

Um eine Veränderung zu bewerten, braucht es Zeit. Eine einzige Saison ist zu wenig, um ein endgültiges Urteil zu fällen. Außer Zweifel steht freilich, dass für das Interesse an der unteren Tabellenhälfte die Teilnahme eines der größeren Klubs zwingend nötig ist. Heuer verirrte sich eben Rapid nach unten. Zudem gilt: Am Ende gewinnt sowieso immer Salzburg.

Philipp Albrechtsberger