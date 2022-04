Bundesliga live: Salzburg gegen Austria Wien, Klagenfurt gegen WAC

In der Vorwoche noch war man von Sturm Graz abhängig. Am Sonntag (14.30 Uhr) hat Salzburg es selbst in der Hand, den Sack in der Bundesliga zuzumachen. Ein neuerlicher Erfolg über die Wiener Austria würde den "Bullen" in ihrer heimischen Arena den neunten Meistertitel en suite bescheren, ganz egal, was Sturm danach bei Rapid treibt. "Wir sind hoch motiviert und wollen uns am Sonntag vor den eigenen Fans krönen", stellte Salzburg-Coach Matthias Jaissle klar.

Das Spiel in Wals-Siezenheim ist ob der erwarteten Titelfeier mit Ausnahme des Gästesektors ausverkauft, für Stimmung also gesorgt. Statistisch gesehen, kann auch nichts schiefgehen, in bisher 33 Heimspielen gegen die Austria gab es seit 2005/06 lediglich drei Niederlagen. Der Titel ist fix, wenn Sturm am Sonntag nicht mehr Punkte holt als die Salzburger.