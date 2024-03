Glatter 4:0-Erfolg: Sturm ließ Austria Klagenfurt keine Chance

Schon zur Halbzeit war die Partie entschieden. Mika Biereth (4., 18.), Tomi Horvat (23.) und William Böving (39.) schossen den Favoriten an seiner Wohlfühloase in der 23. Runde zum 14. Sieg. Sturm feierte im EM-Stadion von 2008 nicht nur im Vorjahr den Cuptitel, sondern blieb dort auch im sechsten Spiel gegen die Austria siegreich. Für die Elf von Peter Pacult begann die Mission Europacup mit einem herben Dämpfer. Die höchste Saisonniederlage wurde eingestellt.

Sturm Graz ist mit einem Schützenfest am Wörthersee ein perfekter Start in die Meistergruppe der Fußball-Bundesliga gelungen. Mit dem 4:0 (4:0) bei Austria Klagenfurt sendeten die Steirer ein kräftiges Rufzeichen im Meisterschaftsrennen nach Salzburg. Der Titelverteidiger verteidigte danach im Heimspiel gegen Hartberg seine Tabellenführung, lag zumindest kurzfristig aber einen Punkt hinter Sturm zurück.

Die Vorbereitung der Grazer auf Klagenfurt war durch den Europacup-Auftritt in Lille (1:1) am Donnerstag eine kurze. Falls Zweifel an der Frische bestanden hatten, so räumten die Mannen von Christian Ilzer diese im Eiltempo aus. Nach einem Vorstoß von Abwehrchef Gregory Wüthrich nahm Böving erstmals Tempo auf, den folgenden Querpass "klärte" Till Schumacher zu Biereth, der nur noch einschieben musste (4.).

In der kurzweiligen Startphase hatten beide Teams ihre Momente, wesentlich kaltschnäuziger aber präsentierten sich die Steirer. Alexander Prass servierte Klagenfurt den vermeintlichen Ausgleich mit einem folgenschweren Fehlpass in die Beine von Max Besuschkow. Der Deutsche aber jagte die Großchance über das leere Tor (16.). Das war ein Schlüsselmoment. Keine zwei Minuten später stand es 2:0.