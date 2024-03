Bundesliga: Drei Remis in der Qualifikationsgruppe

Im Donaupark in Linz begegneten sich mit Aufsteiger BW Linz und Austria Lustenau zwei direkte Gegner am Rande des Abstiegs. Zwei Punkte trennten die Oberösterreicher von den Vorarlbergern nach der Tabellenteilung. Die vielen Zuschauer bekamen ein umkämpftes, teils verkrampftes Spiel zu sehen. Beide Teams kamen im Laufe der ersten Halbzeit zu der einen oder anderen Chance, die größte hatte Gölles (45.).

Altach – Austria 1:1

Vom Abstieg nichts wissen wollte Altach-Trainer Joachim Standfest vor der Partie gegen die Wiener Austria. Er wolle eines der beiden vor Altach liegenden Teams überholen, sagte er gegenüber Sky.

Schon nach 36 Sekunden hätte er seinen perfekten Auftakt dafür bekommen. Denn da lag der Ball bereits im Austria-Tor. Doch Gustavo Santos stand minimal im Abseits.

Die Austria verdaute den Schockmoment gut, Fitz brachte die Wiener in der 10. Minute in Führung und traf damit erstmals in drei Spielen in Folge. Am Ende sah alles nach einem Auswärtssieg der Wiener aus, doch in der 5. Minute der Nachspielzeit traf Gugganig – nicht unverdient – zum Ausgleich.