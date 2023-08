Bundesliga live: So steht es bei Rapid Wien gegen Altach

Nach dem in letzter Sekunde vergebenen Sieg zum Auftakt beim LASK will Rapid zurückschlagen und gegen den SCR Altach am Samstag (17 Uhr/live Sky) auch eine erfolgreiche Europacup-Generalprobe feiern. Am kommenden Donnerstag steigen die Hütteldorfer gegen den ungarischen Vertreter Debrecen ins europäische Geschäft ein, davor soll vor heimischer Kulisse der erste "Dreier" in der Bundesliga gelingen.