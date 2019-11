Bundesliga live: Stand im Schlagerspiel LASK gegen Austria

Der LASK tanzt in Meisterschaft, ÖFB-Cup und Europa League auf drei Hochzeiten. 22 Pflichtspiele haben die Linzer diese Saison schon absolviert, ein Kräfteverschleiß ist kaum feststellbar. Die Athletiker eilen in der Liga von Sieg zu Sieg, der Rückstand auf Serienmeister Salzburg ist bei drei Zählern überschaubar. Am Sonntag gastiert eine schwer angeschlagene Austria in Pasching.

Die Ausgangslage spiegelt sich in der Statistik wider. Der LASK ist gegen die Wiener in der Bundesliga in acht Spielen ungeschlagen. Das erste Saisonduell gewannen die Oberösterreicher auswärts mit 3:0. Für die Athletiker ist die Partie die Generalprobe vor dem wichtigen Europa-League-Heimspiel gegen den PSV Eindhoven am kommenden Donnerstag. Gegen die Austria wollen die Linzer wie immer hoch konzentriert auftreten.