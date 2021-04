Für St. Pölten wird es im Abstiegskampf der Bundesliga eng. Punktegleich mit Schlusslicht Admira wartet am Dienstag (18.30 Uhr) in der vierten Runde der Qualifikationsgruppe das Auswärtsspiel bei Hartberg, das die Tabelle anführt und auch bis zum Schluss auf dieser Position bleiben will. "Es ist noch lange nicht vorbei", war SKN-Coach und Sportchef Georg Zellhofer um Ruhe bemüht.