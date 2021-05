Bundesliga Live-Stand: Sturm gegen Salzburg, LASK gegen WSG Tirol

Der LASK wartet indes seit vier Spieltagen auf einen vollen Erfolg. Den zuletzt im Cup-Finale unterlegenen Linzern droht das Szenario, am Ende der Saison womöglich mit leeren Händen dazustehen, wenn es so weitergeht. Am Samstag soll im Heimspiel gegen die WSG Tirol eine Trendumkehr her. Doch die Truppe von Thomas Silberberger darf frohen Mutes nach Oberösterreich reisen, immerhin hat man die letzten beiden Duelle mit den Linzern gewonnen.