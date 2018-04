Bundesliga live: Spielstand bei Austria Wien - Mattersburg

Der Austria droht eine Saison ohne internationale Reisen. Fünf Runden vor Saisonende treten die Wiener in der Fußball-Bundesliga auf der Stelle. Der Rückstand auf die Admira, die als Fünfter das letzte Ticket für die Europa-League-Qualifikation innehat, verringerte sich nicht wirklich. Im Heimspiel gegen den SV Mattersburg am Samstag (16.00 Uhr) stehen die Violetten mehr denn je unter Siegzwang.

Die Burgenländer dürfen sich ihrerseits ebenfalls noch geringe Hoffnungen auf die Europacup-Teilnahme machen. Als Siebenter liegt der SVM an Punkten gleichauf mit der Austria und hat wie die Wiener noch das direkte Duell mit der Admira in der Hinterhand. Trainer Gerald Baumgartner wusste: „Jene Mannschaft, die gewinnen kann, hat eventuell die Möglichkeit auf die Admira Punkte gutzumachen. So gesehen sind wir erst nach dem Spiel viel schlauer.“