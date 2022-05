Bundesliga live: So steht's beim 336. Wiener Derby

Das Wiener Derby ist einer der Klassiker im europäischen Fußball. Nur das Städteduell von Glasgow, Celtic gegen Rangers, wurde häufiger gespielt als das Wiener Derby zwischen Austria und Rapid.

In der 336. Auflage in der Generali-Arena geht's für die beiden Klubs um den dritten Platz hinter Meister Salzburg und Sturm Graz. Rang drei ist in dieser Saison noch begehrter als sonst, denn er garantiert die Teilnahme an der Gruppenphase eines europäischen Bewerbes - und damit Millioneneinnahmen.