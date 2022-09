Bundesliga live: So steht es in Graz, Salzburg und Wien

Die Wiener Austria hat nach einem ereignisreichen Transfersommer zufrieden Bilanz gezogen. „Wir sind sehr happy, wie sie sportlich und charakterlich in die Gruppe hineingefunden haben“, sagte Sportdirektor Manuel Ortlechner über die Neuzugänge vor dem Duell in der 7. Runde der Fußball-Bundesliga am Samstag (17.00 Uhr) gegen Austria Lustenau.

Trainer Manfred Schmid will gegen den Aufsteiger nach dem souveränen Cup-Aufstieg ins Achtelfinale (5:0 in Siegendorf) nachlegen. „Diese erfolgreichen Spiele in den letzten Wochen haben uns in eine sehr positive und gute Ausgangslage gebracht. In diesem Flow wollen wir bleiben“, betonte der Coach und meinte damit auch die Ligasiege gegen den WAC und WSG Tirol (beide 2:1). Zuletzt hatte es bei Austria Klagenfurt ein 3:3 gegeben.

Gegen die Austria aus Lustenau geht es nicht nur um eine gelungene Generalprobe für den Conference-League-Auftakt am Donnerstag gegen den israelischen Vizemeister Hapoel Be'er Sheva, für den Tabellen-Achten ist auch der erstmalige Sprung über den „Strich“ der Top 6 möglich.