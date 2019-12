Bundesliga live: So steht es beim LASK gegen Rapid Wien

Vor dem Heimspiel am Sonntag gegen Rapid befindet sich der LASK auf der Erfolgswelle. In der Fußball-Bundesliga wurden die vergangenen sieben Partien allesamt gewonnen, die jüngsten vier davon ohne Gegentor. Zum Drüberstreuen fixierten die Linzer am Donnerstag mit dem 2:1 bei Rosenborg Trondheim vorzeitig den Einzug ins Sechzehntelfinale der Europa League.

In dieser Tonart soll es gegen Rapid weitergehen. "Das Momentum ist auf unserer Seite, und das wollen und müssen wir behalten", sagte Trainer Valerien Ismael. Gefeiert wurde das Weiterkommen in der Europa League kurz, aber intensiv. Am Freitag begann "die Vorbereitung auf das nächste Topspiel", wie es Ismael formulierte.