Bundesliga live: So steht es bei St. Pölten gegen WSG Tirol

Ein fußballerischer Leckerbissen ist am Dienstag-Abend beim Duell zwischen dem SKN St. Pölten und WSG Tirol eher nicht zu erwarten. Beide Teams befinden sich in akuter Abstiegsgefahr, und in solchen Situationen rücken traditionellerweise Zweikämpfe und hohe Bälle in den Mittelpunkt, während auf die spielerische Note weniger Wert gelegt wird.

"Es kann sein, dass es ein Kampfspiel wird", vermutete SKN-Trainer Robert Ibertsberger. "Es kann auch passieren, dass die Partie kaum zum Anschauen sein wird, aber es geht um Punkte, sonst nichts." Ibertsbergers Team liegt nur jeweils einen Punkt vor der Admira und Schlusslicht WSG, weil es am Samstag in Mattersburg eine 0:2-Niederlage setzte.