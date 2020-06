2:0 bei der Admira: Austria fixiert Einzug ins EL-Play-off

Die Austria eilt mit Riesenschritten dem Sieg in der Qualifikationsgruppe entgegen. Mit dem 2:0 in der Südstadt, dem vierten vollen Erfolg in Serie, bauten die Wiener den Vorsprung auf den ersten Verfolger Altach auf fünf Zähler aus. Eines ist fix: Die Austria ist drei Runden vor Schluss für das Play-off qualifiziert.