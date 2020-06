Bundesliga live: Grünwald bringt die Austria früh in Front

Die Austria hat gegen die WSG Tirol durchwegs schlechte Erinnerungen. Die Wattener präsentierten sich im Herbst als der Angstgegner für die Wiener, neben zwei Siegen in der Fußball-Bundesliga warfen die Tiroler die Violetten auch im ÖFB-Cup hochkant aus dem Bewerb. Nun will die WSG am Dienstagabend wieder Zählbares aus Favoriten mitnehmen. Die Austria ist gewarnt.

"Das waren schmerzhafte Nackenschläge", sagte Christian Ilzer über die bisherigen Duelle mit dem Aufsteiger. Dem 1:3 in Innsbruck folgte ein 2:5 nach einem desolaten Auftritt in der zweiten Runde des ÖFB-Cups, ehe es auch in Wien ein 2:3 setzte. Die Wattener lagen dabei bereits nach fünf Minuten 2:0 voran. Einen solchen Start erträumen sich die Gäste auch am Dienstag. Bereits am Samstag gastiert die Austria dann zum Rückspiel in Innsbruck.