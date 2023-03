Bundesliga live: So steht es bei Austria gegen Rapid

Entscheidet die WSG Tirol das Parallelspiel in Innsbruck gegen Sturm Graz fĂŒr sich, wĂŒrden die Wattener die Favoritner vom sechsten Platz verdrĂ€ngen. Bei einem Remis in Tirol wĂ€re die Austria selbst mit einer Niederlage durch. Im Augenwinkel sollten die Violetten auch den Auftritt des FĂŒnften Klagenfurt in Lustenau haben. Rapid ist bereits fix oben dabei. FĂŒr GrĂŒnweiß geht es darum, den Anschluss an die Top drei nicht zu verlieren.