Bundesliga live: Rapid im Spitzenspiel zu Gast beim LASK

Der Schlager der 25. Runde der Fußball-Bundesliga steigt am Mittwochabend, wenn der LASK in Pasching den nur einen Punkt vor ihm liegenden Tabellendritten Rapid empfängt. Das bisher jüngste Duell brachte am 1. Dezember einen klaren 4:0-Auswärtserfolg der Wiener, die auch zuletzt am Sonntag gegen Sturm zu Hause einen 4:0-Kantersieg feierten.

LIVE-SPIELSTAND:

LASK - RAPID 0:0 (0:0)

WAC - HARTBERG 2:1 (2:1)

Tor: 1:0 (5.) Schmerböck, 2:0 (37.) Weissman, 2:1 (40.) Rep.

