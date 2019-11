Bundesliga live: Rapid empfängt im Topspiel Sturm Graz

Beide Teams stehen mit je sieben Saisonsiegen in 14 Spielen deutlich besser da als in der vergangenen Saison. Nur hinter den Top drei liegend sind die Ansprüche in Wien und Graz aber klarerweise höher. "Wir wollen nach dem Spiel auf jeden Fall nicht hinter Sturm zurückfallen", formulierte Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer das Minimalziel. Ein Remis wäre für die Anhängerschaft aber sicher nicht zufriedenstellend, zumal die Wiener in der Heimtabelle mit acht Punkten aus sieben Spielen alles andere als gut dastehen.