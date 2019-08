Bundesliga live: Austrias "Spiel des Jahres" in Mattersburg

Für Florian Klein ist es bereits das "Spiel des Jahres". Nach einem völlig missglückten Saisonstart mit Niederlagen in Meisterschaft und Europacup sehnt die Austria den ersten Sieg in der Fußball-Bundesliga herbei. Im Gastspiel beim wieder heimstarken SV Mattersburg am Sonntag müssen die Wiener eine Reaktion zeigen und sich Selbstvertrauen für die Reise nach Zypern einimpfen.