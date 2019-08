Erste Pleite für Sturm im Steirer-Duell, Remis am Tivoli

Die Anfangsphase hatte es in sich in diesem Duell zweier Klubs, für die viele Experten lediglich einen Platz in der Abstiegsrunde vorgesehen haben. In den ersten zehn Minuten war gleich zwei Mal der Elfmeterpfiff zu hören: Erst nach einem ungeschickten Rempler von SKN-Verteidiger Luan, dann nach einem Eingreifen von Tirol-Torhüter Oswald. Während Wattens-Goalgetter Dedic seinen Strafstoß souverän verwandelte, scheiterte Balic an Oswald.