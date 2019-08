Monschein-Festspiele in Mattersburg: Austria stoppt Unserie

Kaum ein Aufbäumen

Und so verfolgten die Austria-Fans durch das Absperrgitter ihre Mannschaft. Angesichts des Spielverlaufs machte ihnen die eingeschränkte Sicht offensichtlich nicht viel aus: Die beiden Tore fielen auf der gegenüberliegenden Seite.

In Hälfte zwei spielten die Austrianer dann in Richtung ihrer Fans. Vorerst aber ging es auf die andere Seite, Gruber scheiterte an Lucic.

Dann agierte die Mattersburger Abwehr wieder vogelwild. Monschein auf Fitz, dessen Schuss parierte Kuster, Grünwald staubte ab (56.). Zwei Minuten später: Monschein auf und davon, Fitz verwertet das Zuspiel.