Lernprozesse bei den Wiener Klubs

1:1 in Ried. Nichts passiert. Wäre das Match nach 90 Minuten abgepfiffen worden, hätte die Austria sogar gewonnen. Und niemand hätte mehr ein Wort über die restliche Spielzeit verloren.

Aber unverständlich, dass die Wiener nach dem frühen Treffer von Alexander Gorgon (7. Minute) wieder in alte Muster zurückfielen: kaum zusammenhängende Spielzüge, langsames Spiel, viele Fehler. Ähnlich wie in der ersten Stunde in der Vorwoche beim am Ende doch klaren 4:0 gegen die Admira. Die Fans in den Foren der Violetten waren alles andere als begeistert.

Das Glück stand der Austria lange zur Seite, die Rieder vergaben viele Chancen – der Ausgleich durch Toni Vastic in der 94. Minute brachte die verdiente Strafe. Trainer Gerald Baumgartner war sauer: "Wenn man so lange führt, darf man den Ausgleich in der Nachspielzeit nicht mehr kassieren."