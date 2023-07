Bundesliga live: So steht es bei Austria Wien gegen Sturm Graz

Zum Abschluss der Auftaktrunde in der Bundesliga empfängt die Wiener Austria am Sonntag (17 Uhr) Cupsieger Sturm Graz. Während die Veilchen heuer Richtung Top 3 blicken wollen, gelten die Steirer als Herausforderer Nummer eins für Meister Salzburg. Das Duell am Sonntag ist daher für beide Teams mehr als nur eine Standortbestimmung. "Wir gehen gut vorbereitet in ein echtes Spitzenspiel. Wir müssen ab dem ersten Spiel am Punkt sein", so Sturm-Coach Christian Ilzer.