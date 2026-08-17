8:0 gegen den GAK: Rapid ist bekannt für historische Kantersiege

Das 8:0 am Sonntagabend von Rapid gegen den GAK ist in der Bundesliga-Historie (seit 1974) in der Rubrik „die höchsten Siege“ sehr weit oben zu finden. Aber pikanterweise nur die Nummer drei, was die Duelle der Wiener mit den Grazern betrifft. Hier ein Best Of über Freuden und Tränen, über Triumphe und Debakel.

1. Rapid - GAK 11:1, 22. Juni 1977 Damals führten die Wiener zur Pause nur 4:0, am Sonntag stand es nach der ersten Hälfte bereits 5:0. Diese Partie vor 49 Jahren in der allerletzten Runde war allerdings im Rennen um den Meistertitel bereits bedeutungslos, die SpG Wattens-Wacker Innsbruck war als Meister festgestanden. Hans Krankl steuerte sieben Treffer bei, den Rest besorgten Paul Pawlek, Helmut Kirisits, Egon Pajenk und Hans Krejcirik, dem GAK gelang beim Stand von 0:7 durch Karl Philipp das Ehrentor. Rapid-Trainer war damals Antoni Brzezanczyk.

2. GAK - Rapid 0:10, 27. September 1985 Rapid konterte die Steirer unter Trainer Otto Baric damals klassisch aus. Der Sieg war in dieser Form besonders überraschend, weil der GAK damals durchaus eine gute Rolle abgab und auch den Sprung in die Meister-Gruppe (acht Teams damals) schaffte. Rapid spielte sich wie jedes Jahr damals mit der Austria den Titel aus - und wurde dieses Mal Zweiter. Die Tore in Graz erzielten damals Zlatko Kranjcar (3), Peter Pacult (2), Hans Krankl, Sulejman Halilovic, Petar Brucic und Franz Weber. 3. Mattersburg - Austria Wien 0:9, 23. April 2016 Mattersburg galt lange Zeit als Heimmacht, davon war an diesem Tag im April eher weniger zu sehen. Und die Austria steckte zu diesem Zeitpunkt gar in einer kleinen Krise, landete aber an diesem Tage im Burgenland unter Trainer Thorsten Fink einen Abflug in die Historie. Alexander Gorgon (2), Alexander Grünwald (2), Kevin Friesenbichler (2), Olarenwaju Kayode, Lucas Venuto und De Paula sorgten wieder für fröhliche Gesichter in Favoriten. Meister wurde dennoch Salzburg.