Aufbruch beim GAK: Die Rotjacken testen Salzburg-Legende und Ex-Rapidler

Auf insgesamt 420 Einsätze kam Andreas Ulmer in der Bundesliga, 14 Mal wurde er Meister, zehn Mal ÖFB-Cupsieger. Im Sommer beendete der mittlerweile 39-jährige Oberösterreicher in Salzburg seine große Karriere - jetzt könnte es ein Comeback geben.

Dass der GAK Interesse am Ex-Teamspieler hat, ist hinlänglich bekannt. Doch am Donnerstag trainierte Ulmer bereits mit den Rotjacken unter der Leitung von Trainer Rene Poms mit. „Natürlich dürfen wir sein Alter nicht wegdiskutieren. Wir müssen uns überzeugen, dass er die dementsprechende Fitness mitbringt. Also haben wir uns ausgemacht, dass er sich hier alles anschaut, weil es natürlich für ihn auch passen muss“, erklärt Sportdirektor Dieter Elsneg der Kleinen Zeitung.