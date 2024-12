Sturm-Stammkraft um 2 Millionen von der Champions League in die 2. Liga

Jusuf Gazibegovic hat seine gesamte Jugend in Salzburg verbracht. Zuerst hat der heute 24-Jährige für die Austria Salzburg verteidigt, dann für Red Bull in der Akademie. Nach dem Sprung zum Farmteam nach Liefering kam das Angebot von Andreas Schicker .

Der neue Sportchef von Sturm war überzeugt, dass der Rechtsverteidiger auch in der Bundesliga überzeugen kann. Das tat der Salzburger rasch.

Es folgten 176 Pflichtspiele für den aktuellen Doublesieger. Dazu kommen können nur noch zwei, keines davon in Graz: Am Samstag bei der WSG und zum Abschluss in einer Woche in der Champions League bei Lille.