Bundesliga live: Wer wird der lachende Dritte?

Der Kampf um den dritten Platz birgt ähnlich viel Spannung und Brisanz wie am Freitag der Kampf um den Klassenerhalt in der Bundesliga. Waren es am Freitag gar vier Vereine, denen in der letzten Runde noch der Absturz in die Zweitklassigkeit drohte, so rittern in der Meister-Gruppe drei Teams um den dritten Rang hinter Serienmeister Salzburg und Sturm Graz.