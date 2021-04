Die Austria bangt weiter um die Lizenz - und Trainer Peter Stöger

Die Nervosität steigt bei der Austria, was nur wenig mit der aktuellen sportlichen Darbietung zu tun hat. Während die Wiener in der Qualifikationsgruppe am Samstag in Hartberg den zweiten Sieg einfahren und in Richtung ihres Ziels, einen Europacup-Startplatz, marschieren wollen, bereitet die zu vergebende Lizenz für die kommende Saison durchaus Kopfschmerzen.

Die Bundesliga hat sich mit einer Entscheidung vertagt, das erstinstanzliche Urteil wird wohl am kommenden Dienstag gefällt.